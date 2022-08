Aktie in diesem Artikel Richemont 119,20 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Richemont auf "Overweight" mit einem Kursziel von 142 Franken belassen. Der Farfetch-Marktplatz eröffne den Richemont-Marken einen Pool von drei Millionen aktiven Kunden, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Richemont will die Mehrheit an der Online-Handelsplattform Yoox-Net-a-Porter (YNAP) verkaufen. Der britische Onlinehändler Farfetch und Alabar werden wohl einen Anteil von 47,5 Prozent beziehungsweise 3,2 Prozent an YNAP übernehmen./mf/ajx