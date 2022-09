Aktie in diesem Artikel Richemont 106,80 EUR

0,71% Charts

News

Analysen

Richemont 106,80 EUR 0,71% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 142 auf 152 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In unsicheren Zeiten empfehle es sich, auf besonders exklusive Marken zu setzen, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie zur Luxuswarenbranche. Getreu diesem Motto empfiehlt die Expertin die Papiere des "High-End"-Modekonzerns Hermes und stuft den Uhrenhersteller Swatch ab. Bei Richemont begrüßt Madjo den jüngsten Ynap-Deal mit Farfetch und Symphony Global./ag/mis