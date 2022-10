Aktie in diesem Artikel Richemont 103,00 EUR

-0,91% Charts

News

Analysen

Richemont 103,00 EUR -0,91% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Richemont vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 152 Franken belassen. Die Juwelen-Sparte Jewellery Maisons dürfte sich solide entwickelt haben, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Mittwoch vorliegenden Prognose. Sie rechnet in dieser mit einem organischen Wachstum von 15 Prozent. Ansonsten seien die Resultate wohl geprägt davon, dass die Online-Plattform Yoox-Net-a-Porter (YNAP) nicht mehr konsolidiert wird./mf/tih