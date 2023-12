Barclays Capital

Richemont Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat Richemont auf "Overweight" mit einem Kursziel von 161 Franken belassen. Die Beendigung der YNAP-Transaktion an Farfetch dürfte aufgrund der Entwicklungen in den vergangenen Wochen erwartet worden sein, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Luxusgüterhersteller hatte am Montag den Vertrag zum geplanten Verkauf eines Teils des Online-Mode- und Accessoires-Geschäfts Yoox Net-A-Porter (YNAP) an Farfetch zurückgezogen, da der kriselnde britische Online-Luxushändler Farfetch vom südkoreanischen E-Commerce-Riesen Coupang übernommen wird. Madjo wertet allerdings eine mögliche Abschreibung der Farfetch-Wandelanleihen in Höhe von 218 Millionen Euro durch Richemont als negativ für die Stimmung./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2023 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2023 / 17:00 / GMT

