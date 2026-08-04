Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 146,45 Mrd. EURKGV 16,57 Div. Rendite 0,83%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1325 auf 1705 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard begründete das höhere Kursziel in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar unter anderem mit höheren Zielvorgaben des Triebwerkherstellers für das laufende Geschäftsjahr. Aber auch über 2028 hinaus seien die Perspektiven gut, nachdem sich alle Geschäftsbereiche in diesem Jahr besser als erwartet entwickelt hätten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
17,05 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,61 £
|Abst. Kursziel*:
9,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,07 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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