Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 104,11 Mrd. EURKGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 1290 Pence belassen. Im August dürften sämtliche Triebwerkshersteller Stärke gezeigt haben, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Safran habe hinsichtlich der Zahl der ausgerüsteten Erstflüge das Feld anführen, während Rolls-Royce und MTU auf Jahressicht weniger stark zugelegt haben dürften./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 09:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 11:31 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
12,90 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,00 £
|Abst. Kursziel*:
17,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,00 £
|Abst. Kursziel aktuell:
17,27%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,82 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|18:56
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|18:56
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|18:56
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.23
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.