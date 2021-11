Aktie in diesem Artikel Ryanair 17,94 EUR

1,99% Charts

News

Analysen

Ryanair 17,94 EUR 1,99% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Ryanair auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Analyst Jaime Rowbotham passte seine Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an die Ergebnisse des Ende September beendeten zweiten Geschäftsquartals an. Für das Gesamtjahr rechnet er nun mit einem deutlich höheren Fehlbetrag als bisher./ag/mis