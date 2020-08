Aktie in diesem Artikel Ryanair 11,50 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle widmete sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie der Entwicklung der Ticketpreise bei fünf großen europäischen Airlines. Mit Ausnahme der Lufthansa hätten sich bei IAG, Air France-KLM, Ryanair und Easyjet die Preistrends für ein Ticket in der Economy-Klasse im August im Vergleich zum Vormonat weiter verschlechtert. Im Premiumsegment sei die Entwicklung bei allen betrachteten Gesellschaften weitestgehend stabil./tav/edh