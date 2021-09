Aktie in diesem Artikel Ryanair 16,50 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16,80 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich der optimistischeren Ziele der Iren für das Passagierwachstum bis 2026. Sollte die Profitabilität gleichzeitig gehalten werden können, habe der Marktkonsens Spielraum nach oben, so Castle./ag/ajx