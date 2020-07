Aktie in diesem Artikel Ryanair 10,45 EUR

-4,17% Charts

News

Analysen

Ryanair 10,45 EUR -4,17% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Daniel Roeska schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie angesichts der corona-bedingten Einbußen bei dem Billigflieger von einem verlorenen Quartal. Das Unternehmen habe besser abgeschnitten als befürchtet und erscheine stark aufgestellt, um nun wieder durchstarten zu könne. Einige Risiken wie etwa eine zweite Corona-Welle blieben aber./mis/zb