NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Es sei an der Zeit, Ryanair demnächst als Aktie mit hoher Rendite zu sehen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seit 30 Jahren sei die Billigfluggesellschaft nun schon eine Wachstumsstory und mit der Boeing 737 Max-8200s komme nun nochmals ein Wachstumshebel hinzu. Eine robuste Bilanz und ein hoher freier Barmittelfluss ließen mittelfristig auf Cash-Ausschüttungen nahe zwölf Prozent pro Jahr schließen, auf Basis des aktuellen Kursniveaus./ajx/mis

