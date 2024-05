Bernstein Research

Ryanair Outperform

10:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel Ryanair 19,65 EUR -0,33 EUR -1,63% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair von 22,50 auf 23,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktie habe den Wandel zu einer Ausschüttungsstory mit der Ankündigung von Aktienrückkäufen vollzogen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In einem reduzierten Ausblick auf die Ticketpreise im Sommer sieht er keine Bedrohung, denn es zeichneten sich trotz des branchenweiten Kapazitätswachstums immerhin noch steigende Preise ab - trotz hoher Vergleichszahlen aus dem Vorjahr./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2024 / 14:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2024 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com