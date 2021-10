Aktie in diesem Artikel Ryanair 16,71 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20,19 Euro belassen. Unter den europäischen Airlines sei Ryanair am besten positioniert, um dem Gegenwind durch Inflation zu trotzen, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./ajx/he