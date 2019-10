NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" belassen. Auf den meisten Routen sei das Kapazitätswachstum der Airlines im Winterflugplan recht moderat, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfrage sei auf innereuropäischen Strecken und den Nordatlantik-Routen größer als das Angebot. Geplante Kapazitätskürzungen, Verspätungen bei Flugzeugauslieferungen und Insolvenzen drückten ingesamt auf das Kapazitätswachstum der Branche./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2019 / 17:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2019 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.