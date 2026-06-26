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RBC Capital Markets

Saint-Gobain Outperform

20:01 Uhr
Saint-Gobain Outperform
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
79,12 EUR 1,92 EUR 2,49%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain vor dem am 30. Juli erwarteten Halbjahresbericht auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Oliver Dyson nahm in einem am Dienstagabend vorliegenden Ausblick geringfügige Anpassungen an seinen Schätzungen für den Baustoffhersteller vor. Der Großteil dieser Änderungen sei auf beschleunigte Desinvestitionen zurückzuführen, schrieb er. Zudem wies Dyson darauf hin, dass die geplante Veräußerung des nordischen Fachvertriebsunternehmen Dahl, der 4,5 Prozent zum Umsatz beisteuere, noch nicht berücksichtigt sei./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 12:57 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 12:57 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Outperform

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
78,92 €		 Abst. Kursziel*:
20,38%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
79,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,07%
Analyst Name:
Oliver Dyson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

20:01 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
26.06.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
22.06.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
19.06.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.06.26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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