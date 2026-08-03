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ISIN FR0000125007

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Symbol CODGF

JP Morgan Chase & Co.

Saint-Gobain Overweight

08:01 Uhr
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell am Montagabend an den Halbjahresbericht der Franzosen an./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 21:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
84,16 €		 Abst. Kursziel*:
18,82%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
82,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,63%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

08:01 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
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