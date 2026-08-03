Saint-Gobain Aktie
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Marktkap. 39,76 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
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Saint-Gobain Overweight
08:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
82,90 EUR -0,64 EUR -0,77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell am Montagabend an den Halbjahresbericht der Franzosen an./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 21:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
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Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
84,16 €
|Abst. Kursziel*:
18,82%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
82,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,63%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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