Salesforce Aktie
Marktkap. 144,53 Mrd. EURKGV 27,22 Div. Rendite 0,78%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
AI Analyse
Salesforce Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salesforce von 242 auf 271 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal zeige die Evolution der KI-Strategie des SAP-Konkurrenten und einige Wege zur Wertschöpfung, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Erfolg im Kerngeschäft und Fortschritte in der KI-Implementierung erklärten auch die nachbörslich starke Kursreaktion./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 23:06 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salesforce Buy
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 271,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 205,62
|Abst. Kursziel*:
31,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 232,19
|Abst. Kursziel aktuell:
16,71%
|
Analyst Name:
Gabriela Borges
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 246,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
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