Goldman Sachs Group Inc.

Salesforce Buy

08:01 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salesforce von 242 auf 271 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal zeige die Evolution der KI-Strategie des SAP-Konkurrenten und einige Wege zur Wertschöpfung, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Erfolg im Kerngeschäft und Fortschritte in der KI-Implementierung erklärten auch die nachbörslich starke Kursreaktion./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 23:06 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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