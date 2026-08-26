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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Salesforce Buy

08:01 Uhr
Salesforce Buy
Aktie in diesem Artikel
Salesforce
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salesforce von 242 auf 271 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal zeige die Evolution der KI-Strategie des SAP-Konkurrenten und einige Wege zur Wertschöpfung, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Erfolg im Kerngeschäft und Fortschritte in der KI-Implementierung erklärten auch die nachbörslich starke Kursreaktion./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 23:06 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salesforce Buy

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 271,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 205,62		 Abst. Kursziel*:
31,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 232,19		 Abst. Kursziel aktuell:
16,71%
Analyst Name:
Gabriela Borges 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 246,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salesforce

08:01 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
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