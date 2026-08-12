DAX 26.331 -0,2%ESt50 6.534 -0,3%MSCI World 5.010 +0,0%Top 10 Crypto 8,2945 -0,1%Nas 26.588 +0,5%Bitcoin 55.437 +0,9%Euro 1,1521 +0,0%Öl 88,45 -0,6%Gold 4.379 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Nebius A1JGSL Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet höher - Rekord in Reichweite -- Asiens Börsen in Grün -- thyssenkrupp verfehlt Erwartungen -- SMA Solar, RWE, Virgin Galactic, Cerebras im Fokus
Top News
Cerebras-Aktie bricht nach Quartalszahlen trotz Umsatzsprung und angehobenen Jahreszielen ein Cerebras-Aktie bricht nach Quartalszahlen trotz Umsatzsprung und angehobenen Jahreszielen ein
Warum der Euro zum US-Dollar verliert - Yen legt zu Warum der Euro zum US-Dollar verliert - Yen legt zu
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Salzgitter Aktie

Kaufen
Verkaufen
Salzgitter Aktien-Sparplan
50,00 EUR -0,55 EUR -1,09 %
STU
finanzen.net zero
Salzgitter jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 2,84 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,50%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 620200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006202005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SZGPF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Salzgitter Overweight

08:01 Uhr
Salzgitter Overweight
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
50,00 EUR -0,55 EUR -1,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter von 65 auf 64 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Sparten des Stahlkonzerns hätten für das zweite Quartal insgesamt eine durchwachsene Entwicklung gezeigt, schrieb Dominic O'Kane am Mittwoch. Das Spread-Umfeld unterstütze nach wie vor. Die Konsolidierung von HKM entspreche seinem Basisszenario, so der Experte. Er sieht Salzgitter als einen Hauptnutznießer höherer EU-Stahlpreise. Im Vergleich mit anderen EU-Stahlwerten sei Salzgitter außergewöhnlich günstig./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 20:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 20:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Overweight

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
51,45 €		 Abst. Kursziel*:
24,39%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
50,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,00%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

08:01 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Salzgitter Neutral UBS AG
12.08.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 Salzgitter Halten DZ BANK
11.08.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Salzgitter

finanzen.net Rentables Salzgitter-Investment? MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 3 Jahren abgeworfen MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 3 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Salzgitter auf 63 Euro - 'Buy'
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittwochvormittag fester
finanzen.net Salzgitter hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter gibt am Nachmittag ab
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Mittag schwächer
dpa-afx Salzgitter-Aktie in Rot: Flaute hält an, aber Hoffnung auf 2027
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Salzgitter schwach - Im Zahlenwerk enttäuschen Details
Zacks Should Value Investors Buy Salzgitter (SZGPY) Stock?
EQS Group EQS-News: Salzgitter Group reports encouraging first half of 2026
EQS Group EQS-AFR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks Salzgitter (SZGPY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
Zacks Are Investors Undervaluing Salzgitter (SZGPY) Right Now?
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Salzgitter Aktiengesellschaft: reliminary financials for the first half of 2026 and upward revision of annual guidance
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Salzgitter zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.