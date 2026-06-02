Sanofi Aktie
Marktkap. 88,26 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Bei den Franzosen gebe es trotz des Führungswechsels keinen Stillstand, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend nach einer Gesprächsrunde mit zwei Top-Managern. Im Fokus stehe die Immunologie. Auch die langfristigen Aussichten im Impfstoffbereich blieben robust./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
73,73 €
|Abst. Kursziel*:
35,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
73,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,30%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
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|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Sanofi Buy
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|28.05.26
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|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|28.04.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.