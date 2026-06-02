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Sanofi Aktie

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Marktkap. 88,26 Mrd. EUR

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Jefferies & Company Inc.

Sanofi Buy

08:01 Uhr
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
73,91 EUR 0,21 EUR 0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Bei den Franzosen gebe es trotz des Führungswechsels keinen Stillstand, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend nach einer Gesprächsrunde mit zwei Top-Managern. Im Fokus stehe die Immunologie. Auch die langfristigen Aussichten im Impfstoffbereich blieben robust./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
73,73 €		 Abst. Kursziel*:
35,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
73,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,30%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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