Schaeffler Aktie
Marktkap. 7,28 Mrd. EURDiv. Rendite 3,59%
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Symbol SCAFF
Schaeffler Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler anlässlich der Senkung der mittelfristigen Ziele auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Anleger erwarteten weitere Belege dafür, dass der Geschäftsbereich E-Mobilität des Auto- und Industriezulieferers mittelfristig die Gewinnschwelle erreiche, schrieb Jose M Asumendi am Freitag. Dieses Thema soll bei der bevorstehenden Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen erörtert werden./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:46 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Zusammenfassung: Schaeffler Neutral
|Unternehmen:
Schaeffler AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
6,90 €
|Abst. Kursziel*:
44,93%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
7,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,65%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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