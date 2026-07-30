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JP Morgan Chase & Co.

Schaeffler Neutral

13:11 Uhr
Schaeffler Neutral
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler anlässlich der Senkung der mittelfristigen Ziele auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Anleger erwarteten weitere Belege dafür, dass der Geschäftsbereich E-Mobilität des Auto- und Industriezulieferers mittelfristig die Gewinnschwelle erreiche, schrieb Jose M Asumendi am Freitag. Dieses Thema soll bei der bevorstehenden Telefonkonferenz zu den Geschäftsergebnissen erörtert werden./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:46 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Neutral

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
6,90 €		 Abst. Kursziel*:
44,93%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
7,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,65%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:11 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:06 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
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16.07.26 Schaeffler Neutral UBS AG
15.07.26 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
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