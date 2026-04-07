Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 228,34 Mrd. EURKGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4400 Pence auf "Buy" belassen. Das Raffinerie- und Handelsgeschäft sei stark verlaufen, schrieb Mark Wilson am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht des Ölkonzerns./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
44,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,31 £
|Abst. Kursziel*:
32,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,58 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|10:16
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Barclays Capital
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|10:16
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|05.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets