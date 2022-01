FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Die Bewertung von Yunex Traffic beim Verkauf an den italienischen Atlantia-Konzern liege deutlich über der von Siemens selbst, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die anhaltende Portfolio-Optimierung zahle sich aus./ag/ajx