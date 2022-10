FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens vor den im November erwarteten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 160 auf 145 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem soliden Quartal. Der Ausblick auf 2023 dürfte aber wahrscheinlich vorsichtig ausfallen, was im aktuellen Kontext nicht überraschen sollte./tih/ajx