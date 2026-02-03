Siemens Energy Aktie
Marktkap. 135,06 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 164 Euro auf "Buy" belassen. Angetrieben von der Dynamik im Geschäft mit Gaskraftwerken sei der Start ins Geschäftsjahr stark gewesen, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch nach Zahlen. Der bestätigte Ausblick für das Gesamtjahr habe nun Spielraum nach oben bei Margen und Cashflow./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Buy
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
164,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
158,60 €
|Abst. Kursziel*:
3,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
157,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,03%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
144,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|10:26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:36
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09:36
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.