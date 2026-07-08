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Symbol SEMHF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Healthineers Overweight

08:01 Uhr
Siemens Healthineers Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
34,30 EUR -0,02 EUR -0,06%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 55,80 auf 54,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. David Adlington passte seine Schätzungen vor den Ende Juli anstehenden Quartalszahlen moderat an. So senkte er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick unter anderem seine Erwartungen für die Margen im Bereich Bildgebende Verfahren im dritten Geschäftsquartal wegen des Gegenwinds durch die US-Zollpolitik und die Inflation. Auch seine Margenannahmen für das Geschäftsjahr 2027 schraubte er nach unten. Die Aktie habe zwar deutlich Luft nach oben, dürfte kurzfristig aber von den Überlegungen des Mutterkonzerns für einen weiteren Beteiligungsabbau gebremst werden./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 02:23 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Overweight

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
54,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
34,81 €		 Abst. Kursziel*:
55,99%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
34,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,31%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

08:01 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
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06.07.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
25.06.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
22.05.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
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EQS Group EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Darleen Caron, buy
EQS Group EQS-AFR: Siemens Healthineers AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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