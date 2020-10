NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Quartalszahlen von 40 auf 45 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Wegen der Corona-Krise werde die Diagnostiksparte des Herstellers von Medizintechnik wohl einen Verlust machen, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anleger sollten gleichwohl auf die Art und Weise und das Ausmaß der erwarteten Erholung achten. Covid-19 könne weltweit Investitionen in die Gesundheitssysteme nach sich ziehen./bek/he