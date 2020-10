NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Siemens von 135 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Siemens mache Fortschritte bei der Vereinfachung der Konzernstruktur, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./mf/mis