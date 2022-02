NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 170 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Industriekonzern habe ein weiteres besser als erwartet ausgefallenes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der unverändert beibehaltene Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr erscheine nun konservativ./ck/men