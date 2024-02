RBC Capital Markets

Siemens Outperform

09:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der Gewinn je Aktie habe im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei unverändert, er bewertete diesen als "branchenüblich". Siemens sei solide in das Geschäftsjahr gestartet./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / 02:06 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2024 / 02:06 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com