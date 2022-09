NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Underperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Auf den Investorenkonferenzen im September hätten die Managementteams der Investitionsgüterkonzerne die Ansicht vertreten, dass die Nachfrage immer noch stark sei und ein Rekord-Auftragsbestand einen möglichen Abschwung im Jahr 2023 überbrücken werde, schrieb Analyst Chad Dillard in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dabei müsse aber berücksichtigt werden, dass die für 2023 erwarteten Gewinne in den heutigen Auftragsbeständen bis zu 30 Prozent weniger wert sein könnten als das, was der Markt derzeit einpreist./edh/tav