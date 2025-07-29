DAX 24.232 +0,9%ESt50 5.383 +0,9%Top 10 Crypto 16,90 +2,0%Dow 44.459 +1,1%Nas 21.682 +1,4%Bitcoin 102.947 +0,0%Euro 1,1716 +0,3%Öl 65,82 -0,4%Gold 3.360 +0,4%
Sixt Aktie

88,70 EUR -4,85 EUR -5,18 %
STU
Marktkap. 3,68 Mrd. EUR

KGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132

ISIN DE0007231326

Symbol SIXGF

Baader Bank

Sixt SE St Buy

12:26 Uhr
Sixt SE St Buy
Sixt SE St.
88,70 EUR -4,85 EUR -5,18%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das zweite Quartal des Autoverleihers sei solide verlaufen, auch wenn die Erwartungen leicht unterschritten worden seien, schrieb Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei der Ausblick bestätigt worden./rob/mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:40 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
93,55 €		 Abst. Kursziel*:
17,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
88,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,01%
Analyst Name:
Christian Obst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
107,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

12:26 Sixt Buy Baader Bank
11:56 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
10:46 Sixt Buy Warburg Research
22.07.25 Sixt Buy Deutsche Bank AG
11.07.25 Sixt Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

