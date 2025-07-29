Sixt Aktie
Marktkap. 3,68 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das zweite Quartal des Autoverleihers sei solide verlaufen, auch wenn die Erwartungen leicht unterschritten worden seien, schrieb Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei der Ausblick bestätigt worden./rob/mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:40 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sixt Buy
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
93,55 €
|Abst. Kursziel*:
17,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
88,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,01%
|
Analyst Name:
Christian Obst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
107,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sixt SE St.
|12:26
|Sixt Buy
|Baader Bank
|11:56
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|Sixt Buy
|Warburg Research
|22.07.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|12:26
|Sixt Buy
|Baader Bank
|11:56
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|Sixt Buy
|Warburg Research
|22.07.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|12:26
|Sixt Buy
|Baader Bank
|11:56
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|Sixt Buy
|Warburg Research
|22.07.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|12.05.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|03.05.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|05.04.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|02.03.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|07.01.22
|Sixt Reduce
|Baader Bank
|14.05.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.24
|Sixt Halten
|DZ BANK
|13.11.24
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.24
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)