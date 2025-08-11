Sixt Aktie
Marktkap. 3,68 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 3,44%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Autovermieter habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Marc-René Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Sixt Buy
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
93,55 €
|Abst. Kursziel*:
33,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
88,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,69%
|
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
107,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sixt SE St.
|11:56
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|Sixt Buy
|Warburg Research
|22.07.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|11.07.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
