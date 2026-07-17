SMA Solar Aktie
Marktkap. 1,92 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0DJ6J
ISIN DE000A0DJ6J9
Symbol SMTGF
AI Analyse
SMA Solar Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 87 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Wechselrichter-Herstellers habe seine Ansicht einer positiven Auftragsdynamik untermauert, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag nach dem Bericht der Nordhessen. Der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte sei solide./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SMA Solar
Zusammenfassung: SMA Solar Buy
|Unternehmen:
SMA Solar AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
89,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,30 €
|Abst. Kursziel*:
52,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
58,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,05%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
71,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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