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SMA Solar Aktie

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58,15 EUR +1,45 EUR +2,56 %
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Marktkap. 1,92 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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Symbol SMTGF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

SMA Solar Buy

19:01 Uhr
SMA Solar Buy
Aktie in diesem Artikel
SMA Solar AG
58,15 EUR 1,45 EUR 2,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 87 auf 89 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Wechselrichter-Herstellers habe seine Ansicht einer positiven Auftragsdynamik untermauert, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag nach dem Bericht der Nordhessen. Der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte sei solide./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SMA Solar

Zusammenfassung: SMA Solar Buy

Unternehmen:
SMA Solar AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,30 €		 Abst. Kursziel*:
52,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,05%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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19:01 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: SMA publishes preliminary results for the second quarter of 2026 and raises full-year 2026 guidance
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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