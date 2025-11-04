DAX 23.804 -0,6%ESt50 5.621 -0,7%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 13,70 -0,6%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.102 -0,4%Euro 1,1491 +0,0%Öl 64,38 +0,1%Gold 3.982 +1,3%
Ströer Aktie

36,50 EUR +0,15 EUR +0,41 %
STU
Marktkap. 2,08 Mrd. EUR

KGV 19,65 Div. Rendite 4,99%
WKN 749399

ISIN DE0007493991

Symbol SOTDF

Bernstein Research

Ströer SECo Outperform

09:16 Uhr
Ströer SECo Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ströer SE & Co. KGaA
36,50 EUR 0,15 EUR 0,41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Christophe Cherblanc beschäftigte sich in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse mit dem Einfluss Künstlicher Intelligenz (KI) auf den Mediensektor, der Anlegern derzeit Sorgen bereite. Das Interesse der Investoren an diesem Thema lasse nicht nach. Er hat eine positive Einstellung zu großen Sektorwerten wie Relx, Publicis, Wolters Kluwer und Universal Music, die "an der Spitze der KI-Debatte" stünden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
36,40 €		 Abst. Kursziel*:
51,10%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
36,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,68%
Analyst Name:
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

09:16 Ströer Outperform Bernstein Research
28.10.25 Ströer Buy UBS AG
14.10.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 Ströer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste
finanzen.net Oktober 2025: So schätzen Experten die Ströer SE-Aktie ein
wikifolio Wochenschwerpunkt - Zahlenmagie und Datengrusel
finanzen.net MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ströer SE von vor einem Jahr angefallen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Nachmittag fester
finanzen.net Schwacher Handel: Das macht der MDAX aktuell
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Raquel Falomir, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Ströer adjusts outlook for financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Str&#246;er SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Correction of a release from 10/01/2025, 18:18 CET/CEST - Str&#246;er confirms discussions with interested parties regarding Str&#246;er's core assets
