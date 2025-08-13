Jefferies & Company Inc.

Swiss Re Hold

10:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Die Großschäden seien beim schweizerischen Rückversicherer gering ausgefallen, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei den Erneuerungsrunden habe Swiss Re eine erstaunliche Disziplin an den Tag gelegt./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:51 / ET

