Swiss Re Aktie
Marktkap. 43,53 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 143 Franken belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers habe die Konsensschätzung um elf Prozent übertroffen, schrieb Mandeep Jagpal in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Sector Perform
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
143,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
154,35 CHF
|Abst. Kursziel*:
-7,35%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
151,15 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,39%
|
Analyst Name:
Mandeep Jagpal
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,92 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Swiss Re AG
|10:41
|Swiss Re Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:41
|Swiss Re Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.25
|Swiss Re Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|07.07.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|18.10.24
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|22.08.24
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|22.08.24
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|24.07.24
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|10:41
|Swiss Re Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.