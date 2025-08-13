RBC Capital Markets

Swiss Re Sector Perform

10:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 143 Franken belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers habe die Konsensschätzung um elf Prozent übertroffen, schrieb Mandeep Jagpal in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:12 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re