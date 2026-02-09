DAX 25.001 -0,1%ESt50 6.064 +0,1%MSCI World 4.578 +0,2%Top 10 Crypto 8,8235 -0,6%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 58.116 -1,3%Euro 1,1918 +0,0%Öl 69,36 +0,3%Gold 5.054 -0,1%
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick
Top News
Ausblick: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Kampf um 25.000-Punkte-Marke: DAX zeigt sich mit kleinen Abgaben Kampf um 25.000-Punkte-Marke: DAX zeigt sich mit kleinen Abgaben
Symrise Aktie

Symrise Aktien-Sparplan
76,00 EUR +4,42 EUR +6,17 %
STU
Marktkap. 10,14 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999

ISIN DE000SYM9999

Symbol SYIEF

Goldman Sachs Group Inc.

Symrise Buy

09:41 Uhr
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
76,00 EUR 4,42 EUR 6,17%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 70 auf 83 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Der Aromenhersteller Symrise dürfte von seinem hohen Absatzhebel und der starken US-Präsenz profitieren. Den Schweizer Konkurrenten Givaudan stufte Fraser derweil auf "Sell" ab./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Buy

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
74,92 €		 Abst. Kursziel*:
10,78%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
76,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,21%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

09:41 Symrise Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.26 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
19.01.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

dpa-afx Positive Analyse Aktien von Evonik und Symrise stark: Goldman optimistischer für Chemie Aktien von Evonik und Symrise stark: Goldman optimistischer für Chemie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Symrise auf 'Buy' - Ziel hoch auf 83 Euro
finanzen.net Symrise-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. hebt Aktie auf höhere Buy-Bewertung
finanzen.net Schwacher Handel: DAX fällt zum Start
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Dienstagvormittag an Boden
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels fester
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün
dpa-afx DSM-Firmenich-Aktie schwächer: Geschäft mit Tierernährung soll verkauft werden
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, buy
EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, buy
EQS Group EQS-News: Symrise AG Announces Inaugural Share Buy-back Program
EQS Group EQS-Adhoc: Symrise AG resolves a share buy-back program in the amount of EUR 400 million
