Symrise Aktie
Marktkap. 10,14 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 70 auf 83 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Der Aromenhersteller Symrise dürfte von seinem hohen Absatzhebel und der starken US-Präsenz profitieren. Den Schweizer Konkurrenten Givaudan stufte Fraser derweil auf "Sell" ab./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
