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Symbol TTE

JP Morgan Chase & Co.

TotalEnergies Overweight

19:41 Uhr
TotalEnergies Overweight
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
76,25 EUR 0,88 EUR 1,17%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Matthew Lofting aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Zahlenvorlagen die Bewertungen von gleich drei Ölkonzernen, darunter Totalenergies. Bei den Franzosen geht er von einem Aktienrückkaufvolumen von mindestens 1,5 Mrd. US-Dollar bis zum Jahresende aus. Sollten die Ölpreise im zweiten Halbjahr steigen, würde das Potenzial dafür noch größer werden./tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:04 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE

Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
76,94 €		 Abst. Kursziel*:
7,88%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
76,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,85%
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

19:41 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
23.07.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
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