TotalEnergies Aktie
Marktkap. 168,66 Mrd. EURKGV 10,47 Div. Rendite 6,12%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Matthew Lofting aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Zahlenvorlagen die Bewertungen von gleich drei Ölkonzernen, darunter Totalenergies. Bei den Franzosen geht er von einem Aktienrückkaufvolumen von mindestens 1,5 Mrd. US-Dollar bis zum Jahresende aus. Sollten die Ölpreise im zweiten Halbjahr steigen, würde das Potenzial dafür noch größer werden./tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
76,94 €
|Abst. Kursziel*:
7,88%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
76,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,85%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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