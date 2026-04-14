Unilever Aktie
Marktkap. 107,97 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach einem Unternehmenskontakt anlässlich der angekündigten Abspaltung der Nahrungsmittelsparte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Das Management sei zuversichtlich, dass sich Chancen für zwei starke, eigenständige Unternehmen bieten, mit einem Umsatzwachstumspotenzial von 4 bis 6 Prozent im Bereich Haushalts- und Körperpflegeprodukte und von 3 bis 5 Prozent im Lebensmittelsegment, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
57,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,58 £
|Abst. Kursziel*:
33,87%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,86 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever PLC
|13:21
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|01.04.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|13:21
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|01.04.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|13:21
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|01.04.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.12.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.