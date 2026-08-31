Unilever Aktie
Marktkap. 120,06 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Celine Pannuti drückte den Papieren des Konsumgüterkonzerns am Montag in ihrem Branchenausblick für das zweite Halbjahr 2026 zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Sie geht davon aus, dass Unilver die Absatzerwartungen im dritten Quartal übertreffen kann, und sieht auch Überraschungspotenzial für die Marge im Gesamtjahr. Im Fokus stehe zudem der Kapitalmarkttag im November. Insgesamt sieht Pannuti bei Unilever noch deutlichen Bewertungsspielraum./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 20:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
57,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
55,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,43 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever PLC
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.07.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG