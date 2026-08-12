Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 27,84 Mrd. EURKGV 29,82 Div. Rendite 0,43%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
AI Analyse
Vestas Wind Systems A-S Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 236 auf 262 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal habe ein stärkeres Ergebnisbild des Windturbinen-Herstellers gezeichnet, schrieb Ajay Patel am Donnerstag. Er hob die neuen Gewinn- und Ausschüttungsambitionen hervor./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
262,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ajay Patel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
211,75 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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