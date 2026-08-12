Goldman Sachs Group Inc.

Vestas Wind Systems A-S Buy

10:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 236 auf 262 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal habe ein stärkeres Ergebnisbild des Windturbinen-Herstellers gezeichnet, schrieb Ajay Patel am Donnerstag. Er hob die neuen Gewinn- und Ausschüttungsambitionen hervor./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 15:21 / BST

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