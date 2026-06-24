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Volkswagen (VW) vz. Aktie

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77,74 EUR +1,58 EUR +2,07 %
STU
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Volkswagen (VW) vz. jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 38,87 Mrd. EUR

KGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 766403

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ISIN DE0007664039

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Symbol VLKPF

JP Morgan Chase & Co.

Volkswagen (VW) vz Neutral

08:06 Uhr
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
77,74 EUR 1,58 EUR 2,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volkswagen (VW) mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Mit dem bestätigten Verkauf der Mehrheit an der Motorentochter Everllence würde der Autobauer seine finanzielle Position im Rahmen der Unternehmenstransformation deutlich stärken, schrieb Jose Asumendi in seiner am Donnerstag veröffentlichten Einschätzung. Er rechnet mit Einnahmen von rund 7,4 Milliarden Euro. Per Ende Mai habe der Buchwert in der Bilanz bei etwa 3,4 Milliarden Euro gelegen. Mit den weiter gehaltenen 49 Prozent wolle VW mittelfristig ein großer Anteilseigner bleiben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 00:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
76,50 €		 Abst. Kursziel*:
43,79%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
77,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,50%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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