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Yara International ASA Aktie

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38,54 EUR +0,53 EUR +1,39 %
STU
35,36 CHF +0,38 CHF +1,07 %
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Yara International ASA jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 9,81 Mrd. EUR

KGV 7,42 Div. Rendite 5,31%
WKN wurde kopiert
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WKN A0BL7F

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ISIN NO0010208051

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Symbol YRAIF

Jefferies & Company Inc.

Yara International ASA Hold

17:26 Uhr
Yara International ASA Hold
Aktie in diesem Artikel
Yara International ASA
38,54 EUR 0,53 EUR 1,39%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Yara auf "Hold" mit einem Kursziel von 470 norwegischen Kronen belassen. Marcus Dunford-Castro analysierte in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar den abgesagten Kauf von Ammoniak-Aktivitäten des US-Konzerns Air Products. Die Entscheidung gehe zu Lasten der kurzfristigen Planbarkeit hinsichtlich Mengen, Zeitplan und Projektstruktur./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 09:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 09:38 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Yara International ASA Hold

Unternehmen:
Yara International ASA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
470,00 NKr
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
437,00 NKr		 Abst. Kursziel*:
7,55%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
468,33 NKr

*zum Zeitpunkt der Analyse

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17:26 Yara International ASA Hold Jefferies & Company Inc.
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