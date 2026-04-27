Yara International ASA Aktie
Marktkap. 9,81 Mrd. EURKGV 7,42 Div. Rendite 5,31%
WKN A0BL7F
ISIN NO0010208051
Symbol YRAIF
Yara International ASA Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Yara auf "Hold" mit einem Kursziel von 470 norwegischen Kronen belassen. Marcus Dunford-Castro analysierte in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar den abgesagten Kauf von Ammoniak-Aktivitäten des US-Konzerns Air Products. Die Entscheidung gehe zu Lasten der kurzfristigen Planbarkeit hinsichtlich Mengen, Zeitplan und Projektstruktur./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 09:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 09:38 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Yara International ASA Hold
|Unternehmen:
Yara International ASA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
470,00 NKr
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
437,00 NKr
|Abst. Kursziel*:
7,55%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
468,33 NKr
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Yara International ASA
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|Yara International ASA Underweight
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|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Yara International ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Yara International ASA Hold
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|Yara International ASA Buy
|UBS AG
|13.12.23
|Yara International ASA Buy
|UBS AG
|25.09.23
|Yara International ASA Buy
|UBS AG
|11.09.23
|Yara International ASA Buy
|UBS AG
|24.07.23
|Yara International ASA Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.25
|Yara International ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.10.24
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:26
|Yara International ASA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Yara International ASA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Yara International ASA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|Yara International ASA Neutral
|UBS AG
|18.03.25
|Yara International ASA Hold
|Deutsche Bank AG