AKTIE IM FOKUS: K+S weiter stabilisiert - JPMorgan: solide Quartalszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für die Aktien von K+S (K+S) zeichnen sich am Dienstag nach der Veröffentlichung der Resultate des dritten Quartals Gewinne ab. Der Kurs der K+S-Anteile stieg auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,3 Prozent auf 11,04 Euro.

Damit würde der jüngste Stabilisierungsversuch weitergehen, nachdem der Kurs seit dem Zwischenhoch im Juni um rund 38 Prozent nachgegeben hatte.

Analystin Angelina Glazova von der Bank JPMorgan schrieb in einer ersten Reaktion von soliden Quartalszahlen, allerdings bleibe die Spanne des Jahresgewinnziels recht groß.

Das nehme "ein wenig den Glanz von des Resultaten". Der Fokus richte sich daher auf die Telefonkonferenz am Vormittag und dabei auf Fragen zu den Geschäftstreibern im Schlussquartal./mis/zb

