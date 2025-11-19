DAX23.297 +0,5%Est505.558 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,43 -2,9%Nas22.619 +0,8%Bitcoin79.093 -1,3%Euro1,1559 -0,2%Öl63,10 -2,7%Gold4.114 +1,1%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street erholt -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend
Verliert NVIDIA den Favoritenstatus? - Jefferies sieht Broadcom-Aktie als neuen Star im KI-Chipmarkt Verliert NVIDIA den Favoritenstatus? - Jefferies sieht Broadcom-Aktie als neuen Star im KI-Chipmarkt
AKTIEN IM FOKUS 2: Rüstungswerte schwach - Mögliche Ukraine-Initiative der USA

19.11.25 15:29 Uhr
(neu: Kursentwicklung, mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall sind am Mittwoch zeitweise auf das tiefste Niveau seit Ende August abgesackt. Die Papiere der Düsseldorfer verloren in der Spitze fast acht Prozent auf 1.581 Euro. In der Folge rangen sie mit der 200-Tage-Durchschnittslinie, einem Indikator für den langfristigen Trend. Die Anteilscheine des Panzergetriebe-Herstellers RENK und des Radar-Spezialisten HENSOLDT verloren weniger deutlich, stehen aber im Chart insgesamt ähnlich wackelig da.

Für Verkaufsdruck sorgte eine mögliche neue US-Initiative, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff führt offenbar jeweils getrennte Gespräche mit der russischen und ukrainische Seite, wie die US-amerikanische Nachrichtenwebsite "Axios" bereits in der Nacht berichtete.

Vom US-Sender "ABC" hieß es dann am Nachmittag, dass hochrangige US-Militärs für Friedensgespräche in der Ukraine angekommen seien und möglicherweise bald auch russische Offizielle treffen könnten.

Zuletzt dämmten die Rüstungswerte die Kursverluste aber zumindest etwas ein. Denn an der Bedrohungslage und den langfristigen Aussichten der Wiederherstellung der europäischen Verteidigungsfähigkeit ändern solche Bemühungen wohl wenig. Viel entscheidender bleiben die Wachstumsziele der Konzerne, die Rheinmetall auf dem Kapitalmarkttag am Vortag bis 2030 beziffert hatte.

Analysten stockten daraufhin ihre Kursziele auf: die Experten von Morgan Stanley auf 2.500 Euro und Benjamin Heelan von der Bank of America (BofA) gar auf 2.540 Euro. Die ehrgeizigen Mittelfristziele lägen deutlich über den Konsensschätzungen und dürften diese entsprechend hochtreiben, schrieb Heelan.

Anleger hätten sich allerdings inzwischen eher an positive Überraschungen gewöhnt, kommentierte derweil Adrien Rabier vom Investmenthaus Bernstein Research die letztlich maue Kursreaktion auf den Kapitalmarkttag. Die mittelfristigen Ziele seien weitgehend wie erwartet ausgefallen. Dennoch hatten die Rheinmetall-Aktien tags zuvor noch den höchsten Stand seit vier Wochen erreicht.

Aus EU-Kreisen hieß es laut der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch, dass bekannt sei, dass es Gespräche der USA mit den beiden Kriegsparteien gebe, den neuen Plan habe man aber noch nicht gesehen. Aktuell scheine eher Russland ein Interesse an der Verbreitung solcher Nachrichten als einer Art erneutes Ablenkungsmanöver zu haben, nachdem der Druck durch die neuen US-Sanktionen gegen die Ölindustrie des Landes gewachsen sei./ag/mis/niw/aha/mis/he

