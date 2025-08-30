DAX23.582 -0,1%ESt505.464 -0,2%Top 10 Crypto15,62 +2,4%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.917 +1,2%Euro1,1764 -0,4%Öl68,22 +0,6%Gold3.762 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Apple 865985 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Gold, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
D-Wave Quantum-Aktie vor neuem Allzeithoch: Bald neue US-Initiativen im Bereich der Quantentechnologie? D-Wave Quantum-Aktie vor neuem Allzeithoch: Bald neue US-Initiativen im Bereich der Quantentechnologie?
ifo-Geschäftsklimaindex sinkt im September überraschend ifo-Geschäftsklimaindex sinkt im September überraschend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

AKTIEN IM FOKUS 2: Trump-Wende schiebt Rüstung an - Rheinmetall nahe Rekord

24.09.25 12:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
195,24 EUR 1,36 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BAE Systems plc
22,68 EUR 0,47 EUR 2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
100,70 EUR 3,10 EUR 3,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
76,21 EUR 3,51 EUR 4,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.943,50 EUR 27,50 EUR 1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Kurse, Experten und mehr Details und Hintergrund)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump im Ukraine-Krieg hat die Rüstungswerte am Mittwoch angetrieben. Die Aktien von Rheinmetall zogen an der DAX-Spitze um 1,9 Prozent auf 1.949 Euro an und näherten sich damit wieder ihrem Rekord von 1.983 Euro, der Mitte September aufgestellt wurde. Mit RENK und HENSOLDT legten zwei weitere deutsche Rüstungswerte noch etwas deutlicher um 5,2 Prozent beziehungsweise 4,7 Prozent zu. Deren Bestmarken liegen aber etwas länger zurück.

Wer­bung

Fehlende Verhandlungsbereitschaft des Kreml im Ukraine-Krieg und Verletzungen des Nato-Luftraums durch Russland haben nach Angaben der US-Regierung auch bei Präsident Trump ein Umdenken ausgelöst. Unter anderem hatte er sich für den Abschuss russischer Flugzeuge in Nato-Territorium ausgesprochen. Er äußerte sich außerdem optimistisch zu den Siegchancen der Ukraine im Krieg mit Russland.

Im Fokus der Rüstungsbranche steht nun die Reaktion der Nato-Länder auf die Provokationen Russlands. Commerzbank-Experte Hauke Siemßen erwähnte in einem Kommentar, das atlantische Bündnis warne Russland vor einer Eskalation, da die Nato "alle notwendigen militärischen und nichtmilitärischen Mittel" einsetzen werde, um sich zu verteidigen.

"Die Märkte beobachten die zunehmenden Spannungen zwischen der Nato und Russland mit großer Besorgnis", kommentierte Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. Zwar seien Provokationen nichts Neues, die aktuelle Dynamik könne aber schnell in einen offenen militärischen Konflikt münden. Die potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen eines solchen Szenarios seien verheerend. "Experten warnen vor einem unvermeidlichen Absturz der Aktienmärkte, falls die Lage eskalieren sollte", ergänzte Sohlleder.

Wer­bung

Die Rüstungskonzerne dürften dagegen weiterhin von der Aufrüstung in Europa profitieren. Rheinmetall ist an der Börse einer der größten Profiteure. Wenige Tage vor dem Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 waren die Aktien noch unter 100 Euro zu haben. Seitdem haben sie ihren Wert etwa verzwanzigfacht. Rheinmetall gehört nun zu den wertvollsten Unternehmen Deutschlands.

Die russischen Provokationen erhöhten bei Rüstungsvorhaben die Dringlichkeit und machten so das Potenzial konkret, schrieb Jens-Peter Rieck vom Analysehaus MWB Research. Dabei würden Zulieferer bevorzugt, die mit dem engen Zeitplan klarkommen. Rheinmetall stehe diesbezüglich sehr gut da. Rieck behielt seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2.500 Euro bei, bis dahin hätten die Aktien noch mehr als ein Viertel Aufwärtspotenzial.

Seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus für Rheinmetall auf 217 Prozent - die mit Abstand beste Performance im Dax. Hensoldt hat seinen Börsenwert allein im laufenden Jahr etwa verdreifacht, Renk sogar mehr als vervierfacht. Damit sind die beiden Rüstungskonzerne 2025 bisher die stärksten Titel im MDAX der mittelgroßen Unternehmen.

Wer­bung

Europaweit zogen zur Wochenmitte mit Leonardo, Thales und BAE Systems auch die Papiere anderer Rüstungswerte an. Hierzulande standen zudem Airbus (Airbus SE) und thyssenkrupp moderat im Plus. Während Airbus unter anderem im Militärbereich aktiv ist, steht bei Thyssen vor allem die U-Boot-Sparte TKMS im Rampenlicht./niw/tih/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.09.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.09.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen