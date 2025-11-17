Allianz Aktie News: Allianz am Montagnachmittag im Minus

Blick auf Allianz-Kurs

Die Aktie von Allianz gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 363,30 EUR nach.

Um 15:52 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 363,30 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 361,80 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 365,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 271.806 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 380,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,68 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 281,80 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 22,43 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,86 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 362,14 EUR.

Am 15.05.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,54 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 42,80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 54,00 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Allianz am 26.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 12.02.2027.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 27,86 EUR je Aktie.

