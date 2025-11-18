Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Nachmittag ins Minus
Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 358,00 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 358,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 356,00 EUR. Mit einem Wert von 357,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 190.555 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 6,23 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 281,80 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,89 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 365,00 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 15.05.2025. In Sachen EPS wurden 6,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,54 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54,00 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,80 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 12.02.2027.
Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 28,00 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie
Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt
Allianz-Aktie fester: Ausblick nach deutlichem Gewinnanstieg oben geschraubt
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com
Nachrichten zu Allianz
Analysen zu Allianz
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:06
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|17.11.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|14.11.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|14.11.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|14.11.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:06
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|20.10.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen