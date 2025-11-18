DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,59 +0,7%Nas22.498 -0,9%Bitcoin80.614 +1,5%Euro1,1580 -0,1%Öl64,05 ±0,0%Gold4.068 +0,6%
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Becton Dickinson - Medizintechnik- und Life-Sciences-Spezialist profitiert von Nachzieheffekten! Becton Dickinson - Medizintechnik- und Life-Sciences-Spezialist profitiert von Nachzieheffekten!
DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch DAX-Korrektur weitet sich massiv aus - Alle Augen auf NVIDIA-Zahlen am Mittwoch
Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Nachmittag ins Minus

18.11.25 16:08 Uhr
Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 358,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
359,50 EUR -0,40 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 358,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 356,00 EUR. Mit einem Wert von 357,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 190.555 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 6,23 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 281,80 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,89 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 365,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 15.05.2025. In Sachen EPS wurden 6,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,54 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54,00 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,80 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 12.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 28,00 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

DatumMeistgelesen
Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
16:06Allianz UnderweightBarclays Capital
17.11.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Allianz KaufenDZ BANK
14.11.2025Allianz NeutralUBS AG
14.11.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Allianz KaufenDZ BANK
31.10.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Allianz NeutralUBS AG
14.11.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16:06Allianz UnderweightBarclays Capital
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen