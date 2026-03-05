ANALYSE-FLASH: Barclays hebt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 54 Euro
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) von 43 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Marco Limite sieht durch die Nahost-Eskalation Schub für die Gewinnentwicklung der Bonner, wie er am Donnerstagabend schrieb. DHL sei ein "Luftfracht-Player" und hier ergebe sich ein günstiges Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Mit Blick auf die Ziele des Logistikkonzerns für 2026 sieht Limite eher Chancen als Risiken./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 20:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT
