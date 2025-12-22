ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Gerresheimer - 'Verkaufen'
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Akte von Gerresheimer von 25 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Mehrere heftige Gewinnwarnungen, geplatzte Übernahmegespräche und eine laufende BaFin-Untersuchung haben das Investorenvertrauen in die Aktie schwer angeschlagen", schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Der resultierende Kurssturz führe nun zum Abstieg aus dem MDax in den SDax. Das neue Management des Spezialverpackungsherstellers müsse die Verschuldungssituation in den Griff bekommen./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2025 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
